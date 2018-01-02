Филипп Киркоров встретил Новый год гимном СССР в Монако

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в своем аккаунте Instagram рассказал, что вместо российского гимна после поздравительной новогодней речи президента спел гимн СССР.Он написал, что в Монако провел ночь в кругу друзей и успел посмотреть все праздничные программы почти на всех телевизионных каналах. Артист отметил: «Мы успели и себя посмотреть, и другими налюбоваться».Со слов Киркорова, сразу после поздравительной речи Путина он с душой спел гимн СССР. Также артист попросил подписчиков пожелать ему удачных предстоящих путешествий.