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Жасмин сделала необычный сюрприз мужу и детям
Новый год Жасмин вместе со всей семьей встретила в Молдавии. С ними был и ее старший сын Миша.

Жасмин сделала необычный сюрприз мужу и детям

В этом году дочь певицы пятилетняя Маргарита, впервые не спала все ночь, и, не дожидаясь утра, развернула подарок. Девочка попросила у Деда Мороза караоке и гимнастический купальник, так как она начала заниматься гимнастикой. Также в письме Деду Морозу Маргарита попросила машинку для младшего сына артистки Мирона.

Старшему сыну Мише она подарила годовой абонемент в фитнес-клуб, а Илану презентовала собаку породы акитаину, о которой он давно мечтал. На новогодний стол Жасмин приготовила два своих любимых блюда, а именно семгу под шубой и салат оливье. Под Новый год певица делает себе поблажки и ест все что хочется, так как еще будет время привести свое тело в форму.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
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