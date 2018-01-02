Жасмин сделала необычный сюрприз мужу и детям

В этом году дочь певицы пятилетняя Маргарита, впервые не спала все ночь, и, не дожидаясь утра, развернула подарок. Девочка попросила у Деда Мороза караоке и гимнастический купальник, так как она начала заниматься гимнастикой. Также в письме Деду Морозу Маргарита попросила машинку для младшего сына артистки Мирона.Старшему сыну Мише она подарила годовой абонемент в фитнес-клуб, а Илану презентовала собаку породы акитаину, о которой он давно мечтал. На новогодний стол Жасмин приготовила два своих любимых блюда, а именно семгу под шубой и салат оливье. Под Новый год певица делает себе поблажки и ест все что хочется, так как еще будет время привести свое тело в форму.