В Великобритании в новогоднюю ночь на стоянке пожар уничтожил почти 1 500 автомобилей

На многоэтажной стоянке близ концертно-развлекательного комплекса вспыхнувший пожар уничтожил порядка 1 400 автомобилей. По счастливой случайности никто из людей в огне не пострадал.По сообщению СМИ, британские правоохранители порекомендовали всем пострадавшим автовладельцам обращаться к своим фирмам-страховщикам.Из-за жаркого происшествия власти отменили в КРК международное конное представление.Во Франции в новогоднюю ночь также страдали машины. В результате беспорядков и поджогов в стране уничтожено более 1000 автомобилей. Как уточняют официальные источники, это количество превысило показатели прошлого года, когда в огне сгорело 935 машин. Во Франции фиксируются ежегодные беспорядки, среди них – и поджог авто.