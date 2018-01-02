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В Великобритании в новогоднюю ночь на стоянке пожар уничтожил почти 1 500 автомобилей
В канун Нового года 1 400 машин уничтожило пламя на многоэтажной стоянке в Ливерпуле (Великобритания).
В Великобритании в новогоднюю ночь на стоянке пожар уничтожил почти 1 500 автомобилей


На многоэтажной стоянке близ концертно-развлекательного комплекса вспыхнувший пожар уничтожил порядка 1 400 автомобилей. По счастливой случайности никто из людей в огне не пострадал.

По сообщению СМИ, британские правоохранители порекомендовали всем пострадавшим автовладельцам обращаться к своим фирмам-страховщикам.

Из-за жаркого происшествия власти отменили в КРК международное конное представление.

Во Франции в новогоднюю ночь также страдали машины. В результате беспорядков и поджогов в стране уничтожено более 1000 автомобилей. Как уточняют официальные источники, это количество превысило показатели прошлого года, когда в огне сгорело 935 машин. Во Франции фиксируются ежегодные беспорядки, среди них – и поджог авто.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:30
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