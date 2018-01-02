Ford снизил цены на обновленный кроссовер Edge
Представители компании Ford сообщили о снижении стоимости на обновленный кроссовер Edge для китайского рынка. Теперь китайские автолюбители смогут приобрести рестайлинговый Ford Edge по цене от 229 800 до 429 800 юаней в зависимости от комплектации.
В моторную гамму обновлённого кроссовера Ford Edge вошёл турбированный агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 245 лошадиных сил и турбодвигатель ёмкостью 2,7 литра, генерирующий 329 «лошадей». Работают агрегаты на пару с 6-ступенчатым автоматом, а привод предлагается передний или полный.
Ford Edge 2018 модельного года имеет расширенный список опций, в него входит адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, система предотвращения столкновений, продвинутый мультимедийный комплекс с большим тачскрином, беспроводная зарядка для смартфонов и другие функции.
В моторную гамму обновлённого кроссовера Ford Edge вошёл турбированный агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 245 лошадиных сил и турбодвигатель ёмкостью 2,7 литра, генерирующий 329 «лошадей». Работают агрегаты на пару с 6-ступенчатым автоматом, а привод предлагается передний или полный.
Ford Edge 2018 модельного года имеет расширенный список опций, в него входит адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, система предотвращения столкновений, продвинутый мультимедийный комплекс с большим тачскрином, беспроводная зарядка для смартфонов и другие функции.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:30