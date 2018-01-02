Ford снизил цены на обновленный кроссовер Edge

В моторную гамму обновлённого кроссовера Ford Edge вошёл турбированный агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 245 лошадиных сил и турбодвигатель ёмкостью 2,7 литра, генерирующий 329 «лошадей». Работают агрегаты на пару с 6-ступенчатым автоматом, а привод предлагается передний или полный.Ford Edge 2018 модельного года имеет расширенный список опций, в него входит адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, система предотвращения столкновений, продвинутый мультимедийный комплекс с большим тачскрином, беспроводная зарядка для смартфонов и другие функции.