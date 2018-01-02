АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Samsung готовит ноутбук «2 в 1» с Chrome OS
Компания Samsung может выпустить ноутбук, который будет выполнен по типу «2 в 1», а также оснащен операционной системой Chrome OS. К такому выводу эксперты пришли после выставки CES 2017.

Samsung готовит ноутбук «2 в 1» с Chrome OS


В рамках мероприятия было представлено устройства Chromebook Plus и Chromebook Pro. Новинки оснащены 12,3-дюймовыми дисплеями, которые по необходимости можно повернуть вокруг их оси, чтобы сделать из ноутбука планшет. Таким образом, новый хромбук может получить перьевое управление.

Стоит отметить, что у ноутбука появится опция превращения в планшет. Эту операцию пользователь сможет выполнять благодаря отсоединению дисплея от физической клавиатуры.

Ожидается, что новый девайс будет представлен в рамках Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая пройдет в период с 9 по 12 января в городе Лас-Вегас. Интересно, что с каждым годом количество поставок хромбуков растет, поскольку только в 2016 году их число выросло на 38% по сравнению с 2015 годом.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди
Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
Российские компьютеры объединят на МКС в единую
Появились технические характеристики смартфона
Акунин выложил главу последнего романа о
Просмотреть все новости