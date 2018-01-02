Samsung готовит ноутбук «2 в 1» с Chrome OS

В рамках мероприятия было представлено устройства Chromebook Plus и Chromebook Pro. Новинки оснащены 12,3-дюймовыми дисплеями, которые по необходимости можно повернуть вокруг их оси, чтобы сделать из ноутбука планшет. Таким образом, новый хромбук может получить перьевое управление.Стоит отметить, что у ноутбука появится опция превращения в планшет. Эту операцию пользователь сможет выполнять благодаря отсоединению дисплея от физической клавиатуры.Ожидается, что новый девайс будет представлен в рамках Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая пройдет в период с 9 по 12 января в городе Лас-Вегас. Интересно, что с каждым годом количество поставок хромбуков растет, поскольку только в 2016 году их число выросло на 38% по сравнению с 2015 годом.