Samsung готовит ноутбук «2 в 1» с Chrome OS
Компания Samsung может выпустить ноутбук, который будет выполнен по типу «2 в 1», а также оснащен операционной системой Chrome OS. К такому выводу эксперты пришли после выставки CES 2017.
В рамках мероприятия было представлено устройства Chromebook Plus и Chromebook Pro. Новинки оснащены 12,3-дюймовыми дисплеями, которые по необходимости можно повернуть вокруг их оси, чтобы сделать из ноутбука планшет. Таким образом, новый хромбук может получить перьевое управление.
Стоит отметить, что у ноутбука появится опция превращения в планшет. Эту операцию пользователь сможет выполнять благодаря отсоединению дисплея от физической клавиатуры.
Ожидается, что новый девайс будет представлен в рамках Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая пройдет в период с 9 по 12 января в городе Лас-Вегас. Интересно, что с каждым годом количество поставок хромбуков растет, поскольку только в 2016 году их число выросло на 38% по сравнению с 2015 годом.
В рамках мероприятия было представлено устройства Chromebook Plus и Chromebook Pro. Новинки оснащены 12,3-дюймовыми дисплеями, которые по необходимости можно повернуть вокруг их оси, чтобы сделать из ноутбука планшет. Таким образом, новый хромбук может получить перьевое управление.
Стоит отметить, что у ноутбука появится опция превращения в планшет. Эту операцию пользователь сможет выполнять благодаря отсоединению дисплея от физической клавиатуры.
Ожидается, что новый девайс будет представлен в рамках Consumer Electronics Show (CES) 2018, которая пройдет в период с 9 по 12 января в городе Лас-Вегас. Интересно, что с каждым годом количество поставок хромбуков растет, поскольку только в 2016 году их число выросло на 38% по сравнению с 2015 годом.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:15