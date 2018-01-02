Исследователи: 2 января лучше всего подходит для зачатия ребенка

Было проведено исследование, согласно которому стало известно, что временной промежуток с 10 до 11 часов лучший период времени для занятий сексом и зачатия ребенка. Исходя из полученных данных, авторы исследования поняли, что очень большое количество детей появляется на свет 26 сентября, что составляет 38 недель после той самой подходящей даты. Также интересно, что согласно опросам пары очень трепетно относятся к половому акту в этот день. Некоторые надевают носки, кто-то есть жареный картофель, а даже были случаи ношения замороженных трусов.Сообщается, что на вопросы ученых ответило 1500 женщин. Многие мамы советовали кушать темный шоколад и пить ананасовый сок накануне зачатия ребенка. Около 15% опрошенных советовали выключать весь свет в комнате, а также электронику и даже Wi-Fi. Никто не употреблял спиртные напитки в ночь с 31 декабря на 1 января.