Веру Брежневу раскритиковали за выступление в откровенном платье перед детьми

Брежнева выступала на сцене в длинном наряде красного цвета, при этом верхняя часть состояла из боди. Во время исполнения композиции у певицы постоянно была приоткрыта правая нога, а на местах, на которых обычно сидели судьи, находились маленькие дети. Подписчики считают, что такой наряд не подходящий вариант для выступления перед детьми. Но нашлись и те пользователи, которые заступились за Брежневу, заявив, что Вера выглядит сногсшибательно.Стоит отметить, что певица встречала Новый 2018 год дома вместе со своими родными и близкими. Невзирая на то, что Вере поступало множество предложений касающихся работы, однако она предпочла отдохнуть.