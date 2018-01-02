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Веру Брежневу раскритиковали за выступление в откровенном платье перед детьми
Веру Брежневу начали критиковать за выступление в откровенном платье перед детьми. Свою композицию «Близкие люди» она исполнила на телешоу «Успех». Видеоролик с выступления появился в рамках Instagram.

Веру Брежневу раскритиковали за выступление в откровенном платье перед детьми

Брежнева выступала на сцене в длинном наряде красного цвета, при этом верхняя часть состояла из боди. Во время исполнения композиции у певицы постоянно была приоткрыта правая нога, а на местах, на которых обычно сидели судьи, находились маленькие дети. Подписчики считают, что такой наряд не подходящий вариант для выступления перед детьми. Но нашлись и те пользователи, которые заступились за Брежневу, заявив, что Вера выглядит сногсшибательно.

Стоит отметить, что певица встречала Новый 2018 год дома вместе со своими родными и близкими. Невзирая на то, что Вере поступало множество предложений касающихся работы, однако она предпочла отдохнуть.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:07
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