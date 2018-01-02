Удлинённый кроссовер Audi Q2 L получит полностью электрическую версию

В 2018 году компания Audi планирует вывести на китайский рынок компактный кроссовер Q2 с удлинённой колёсной базой. Изначально автомобиль будет предложен с турбированными моторами TFSI ёмкостью 1,0, 1,4 и 2,0 литра, в качестве трансмиссии предлагается либо «механика» на 6 диапазонов либо 7-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями.В дальнейшем кроссовер получит электрическую версию Audi Q2 L E-Tron. Предполагается, что новый кроссовер на одном заряде сможет преодолевать 500 километров пути. Однако большинство экспертов считают данные прогнозы слишком оптимистичными.Кроме того стало известно, что в 2018 году немецкие производители представят новый кроссовер Audi Q3, который тоже получит удлинённую версию для Китая. Однако подробностей об этой новинке пока нет.