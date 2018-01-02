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Двое мужчин погибли во время традиционного новогоднего заплыва в Хорватии
Новогодний заплыв в приморском хорватском городе Риека закончился гибелью двух соревнующихся.

Двое мужчин погибли во время традиционного новогоднего заплыва в Хорватии


Мероприятие, состоявшееся в четвертый раз вблизи отеля Jadran , приобрело уже статус традиционного развлечения. В этот раз развлечь публику вызвалось 15 пловцов.

Местные спасатели, однако, настоятельно не советовали совершать заплывы, в виду испортившейся погоды и усилившихся порывов ветра. Но соревнование, все-таки, решили провести. Зайдя в море, не всем удалось в результате самостоятельно из воды выйти.

Один утонул, другого удалось доставить спасателям на берег, но мужчина скончался, судя по всему, от остановки сердца. Пострадали также несколько мужчин, участвовавших в спасении утопающих. Двое из них – пожарные, одного госпитализировали.

Несчастный случай поставил под вопрос продолжение в дальнейшем этой местной традиции.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 17:05
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