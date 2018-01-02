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Принц Гарри купил в самолете для Меган Маркл место у туалета
Во время путешествия в Ниццу принц Гарри купил на самолет билеты эконом-класса, поэтому ему и Меган Маркл достались места у туалета.
Принц Гарри купил в самолете для Меган Маркл место у туалета


Для того, чтобы совершить путешествие в Ниццу, принц Гарри купил для авиаперелета билеты эконом-класса, в результате чего он и его невеста оказались на местах рядом с туалетом.

Во время новогоднего путешествия в Ниццу принц и его спутница старались сохранить инкогнито. На посадку они пришли раньше других пассажиров и сразу последовали в хвост самолета, где заняли по обе стороны от прохода три ряда кресел.

Пара была в сопровождении трех телохранителей, которые заметно нервничали. Весь полет Гарри и Меган провели на своих местах. Принц старался спрятать свои глаза под кепкой, а его невеста - под черной шапочкой.

Рейс со звездной парой на борту вылетел на 2 минуты ранее запланированного времени и приземлился на 20 минут раньше в аэропорту Ниццы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 15:48
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