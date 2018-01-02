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Новая разработка будет следить за физиологическим состоянием военнослужащего
Лабораторией амуниции и снаряжения Министерства обороны России представлена разработка нового модуля в части боевой экипировки следующего поколения. Разработчиками устройство названо - «Ратник», инновация заключена в возможности определения физиологического состояния военнослужащего, причем все происходит в реальном времени.

Как рассказали специалисты Минобороны, условия военных действий в реальной современной обстановке, предполагают необходимость изменений концепций подхода к применяемой боевой экипировке. Для этого в создание «Ратника» включили все необходимые требования, учитывая решения для успешных действий военнослужащих в любых боевых условиях. Для примера упоминается применение навигационной системы, а так же прибора ночного видения и многих других инновационных разработок, ставших непременной частью для соответствующей экипировки.
Новая разработка будет следить за физиологическим состоянием военнослужащего


Идея создания новой системы «Ратник» изначально включала такой расчет, реализация которого позволит осуществлять постоянный контроль за физиологическим и психологическим состоянием здоровья военнослужащего. Системой отслеживаются необходимые параметры, представленные частотой пульса и дыхания, а так же данными кардиограммы и кровяного давления. Анализ всех доступных показателей суммируется автоматически.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:45
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