Новая разработка будет следить за физиологическим состоянием военнослужащего

Как рассказали специалисты Минобороны, условия военных действий в реальной современной обстановке, предполагают необходимость изменений концепций подхода к применяемой боевой экипировке. Для этого в создание «Ратника» включили все необходимые требования, учитывая решения для успешных действий военнослужащих в любых боевых условиях. Для примера упоминается применение навигационной системы, а так же прибора ночного видения и многих других инновационных разработок, ставших непременной частью для соответствующей экипировки.Идея создания новой системы «Ратник» изначально включала такой расчет, реализация которого позволит осуществлять постоянный контроль за физиологическим и психологическим состоянием здоровья военнослужащего. Системой отслеживаются необходимые параметры, представленные частотой пульса и дыхания, а так же данными кардиограммы и кровяного давления. Анализ всех доступных показателей суммируется автоматически.