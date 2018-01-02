Новая разработка будет следить за физиологическим состоянием военнослужащего
Лабораторией амуниции и снаряжения Министерства обороны России представлена разработка нового модуля в части боевой экипировки следующего поколения. Разработчиками устройство названо - «Ратник», инновация заключена в возможности определения физиологического состояния военнослужащего, причем все происходит в реальном времени.
Как рассказали специалисты Минобороны, условия военных действий в реальной современной обстановке, предполагают необходимость изменений концепций подхода к применяемой боевой экипировке. Для этого в создание «Ратника» включили все необходимые требования, учитывая решения для успешных действий военнослужащих в любых боевых условиях. Для примера упоминается применение навигационной системы, а так же прибора ночного видения и многих других инновационных разработок, ставших непременной частью для соответствующей экипировки.
Идея создания новой системы «Ратник» изначально включала такой расчет, реализация которого позволит осуществлять постоянный контроль за физиологическим и психологическим состоянием здоровья военнослужащего. Системой отслеживаются необходимые параметры, представленные частотой пульса и дыхания, а так же данными кардиограммы и кровяного давления. Анализ всех доступных показателей суммируется автоматически.
Как рассказали специалисты Минобороны, условия военных действий в реальной современной обстановке, предполагают необходимость изменений концепций подхода к применяемой боевой экипировке. Для этого в создание «Ратника» включили все необходимые требования, учитывая решения для успешных действий военнослужащих в любых боевых условиях. Для примера упоминается применение навигационной системы, а так же прибора ночного видения и многих других инновационных разработок, ставших непременной частью для соответствующей экипировки.
Идея создания новой системы «Ратник» изначально включала такой расчет, реализация которого позволит осуществлять постоянный контроль за физиологическим и психологическим состоянием здоровья военнослужащего. Системой отслеживаются необходимые параметры, представленные частотой пульса и дыхания, а так же данными кардиограммы и кровяного давления. Анализ всех доступных показателей суммируется автоматически.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:45