Лиза Триандафилиди обещает покинуть "Дом-2", если ей не позволят общаться с дочкой

При этом отказаться от своего участия на реалити-шоу Триандафилиди готова вовсе не из-за постоянных неудач, а их девушка всегда терпит, пытаясь построить с кем-то из парней на периметре любовь. Как оказалось, руководство больше не разрешает участникам пользоваться мобильными телефонами так часто, как это было до недавних пор, в связи с чем Лиза не может контактировать со своей дочкой каждый вечер.Прежде Триандафилиди могла общаться со своей маленькой Владой каждый раз перед отбоем, но теперь представители "Дома-2" против этого. Если так пойдёт и дальше, то Лиза просто перестанет участвовать на проекте. Телезвезда уверяет, что не сможет жить без регулярного общения со своей дочкой, поэтому планирует отправиться за ворота.В данный момент Лиза состоит в отношениях с проектным атлетом и красавчиком Алексеем Чайчицем. При этом Влада уже знакома с молодым человеком. К слову, мама пока не говорила дочке, что парень является главным кандидатом на место её жениха.