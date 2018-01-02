Стоимость обновленного седана Geely Emgrand GL стартует от 78 800 юаней
Накануне стала известна стоимость на новый китайский седан Geely Emgrand GL. Новый автомобиль уже появился у китайских дилеров в семи модификациях по цене от 78 800 до 115 800 юаней.
Под капотом седана Geely Emgrand GL 2018 модельного года установлен инновационный турбированный двигатель JLB-4G14T ёмкостью 1,4 литра производительностью 133 лошадиные силы. Агрегат работает на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней или с «роботом» DCT. Автомобиль предлагается только с передним приводом.
Обновлённый седан Geely Emgrand GL от предшественника отличается изменённой решёткой радиатора, светодиодной оптикой, хромированной планкой на крышке багажника и иными бамперами. В салоне автомобиля кардинальных изменений не произошло, за исключением увеличенного сенсорного дисплея у мультимедийной системы и ещё некоторых новых деталей.
Под капотом седана Geely Emgrand GL 2018 модельного года установлен инновационный турбированный двигатель JLB-4G14T ёмкостью 1,4 литра производительностью 133 лошадиные силы. Агрегат работает на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней или с «роботом» DCT. Автомобиль предлагается только с передним приводом.
Обновлённый седан Geely Emgrand GL от предшественника отличается изменённой решёткой радиатора, светодиодной оптикой, хромированной планкой на крышке багажника и иными бамперами. В салоне автомобиля кардинальных изменений не произошло, за исключением увеличенного сенсорного дисплея у мультимедийной системы и ещё некоторых новых деталей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:15