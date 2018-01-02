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Стоимость обновленного седана Geely Emgrand GL стартует от 78 800 юаней
Накануне стала известна стоимость на новый китайский седан Geely Emgrand GL. Новый автомобиль уже появился у китайских дилеров в семи модификациях по цене от 78 800 до 115 800 юаней.

Стоимость обновленного седана Geely Emgrand GL стартует от 78 800 юаней


Под капотом седана Geely Emgrand GL 2018 модельного года установлен инновационный турбированный двигатель JLB-4G14T ёмкостью 1,4 литра производительностью 133 лошадиные силы. Агрегат работает на пару с механической коробкой передач на 6 ступеней или с «роботом» DCT. Автомобиль предлагается только с передним приводом.

Обновлённый седан Geely Emgrand GL от предшественника отличается изменённой решёткой радиатора, светодиодной оптикой, хромированной планкой на крышке багажника и иными бамперами. В салоне автомобиля кардинальных изменений не произошло, за исключением увеличенного сенсорного дисплея у мультимедийной системы и ещё некоторых новых деталей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
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