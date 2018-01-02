Екатерина Варнава показала себя после пробуждения

Актриса Екатерина Варнава выложила в личном аккаунте в Instagram свою оголенную фигуру, прикрытую одеялом.Поклонники по достоинству оценили идеальное тело Екатерины, особенно отметив стройность и длину ее ног.33-летняя Екатерина Варнава новый год в социальной сети Инстаграм решила начать с «клубничного» фото. Ну, имеет на это полное право в том смысле, что есть чем похвастаться: фигура роскошная и соблазнительная. Оголенная актриса, прикрывшись одеялом, дает оценить свои длинные ноги и утонченную талию.Кстати, на своей страничке она еще написала, что примерно в таком виде, бывало, встает посреди ночи «похомячить», как сама выразилась, в холодильнике.