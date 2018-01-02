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Екатерина Варнава показала себя после пробуждения
Актриса Екатерина Варнава выложила в личном аккаунте в Instagram свою оголенную фигуру, прикрытую одеялом.

Екатерина Варнава показала себя после пробуждения


Поклонники по достоинству оценили идеальное тело Екатерины, особенно отметив стройность и длину ее ног.

33-летняя Екатерина Варнава новый год в социальной сети Инстаграм решила начать с «клубничного» фото. Ну, имеет на это полное право в том смысле, что есть чем похвастаться: фигура роскошная и соблазнительная. Оголенная актриса, прикрывшись одеялом, дает оценить свои длинные ноги и утонченную талию.

Кстати, на своей страничке она еще написала, что примерно в таком виде, бывало, встает посреди ночи «похомячить», как сама выразилась, в холодильнике.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 17:05
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