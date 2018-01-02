Алексей Панин встретил Новый год с сантехниками

У актера Алексея Панина в преддверии Нового года случилась коммунальная авария – за полчаса по праздничной полуночи у него в квартире прорвалась труба.Как рассказал актер, он уже приготовился встретить Новый год с бабушками и дочкой Нюсей, и только они собрались за праздничным столом, прорвало трубу. Панину пришлось вызвать коммунальную службу. Сантехники прибыли оперативно - как оказалось, они поклонники Панина.Несмотря на то, что рабочие в срочном порядке перекрыли трубу и устранили аварию, актеру и его близким уже было не до праздника – всем дружно пришлось вытирать лужи тряпками. Затем все вместе с сантехниками подняли бокалы с соком за Новый год.Ничего похожего на «Голубой огонек» в праздник у него не было. «Все очень прозаично, но счастливо. Мы с дочкой поехали гулять в центр, встретились с друзьями, погуляли в ЦУМе» - добавил актер.