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Алексей Панин встретил Новый год с сантехниками
Алексей Панин рассказал, что из-за прорвавшей трубы встретил Новый год с сантехниками.
Алексей Панин встретил Новый год с сантехниками


У актера Алексея Панина в преддверии Нового года случилась коммунальная авария – за полчаса по праздничной полуночи у него в квартире прорвалась труба.

Как рассказал актер, он уже приготовился встретить Новый год с бабушками и дочкой Нюсей, и только они собрались за праздничным столом, прорвало трубу. Панину пришлось вызвать коммунальную службу. Сантехники прибыли оперативно - как оказалось, они поклонники Панина.

Несмотря на то, что рабочие в срочном порядке перекрыли трубу и устранили аварию, актеру и его близким уже было не до праздника – всем дружно пришлось вытирать лужи тряпками. Затем все вместе с сантехниками подняли бокалы с соком за Новый год.

Ничего похожего на «Голубой огонек» в праздник у него не было. «Все очень прозаично, но счастливо. Мы с дочкой поехали гулять в центр, встретились с друзьями, погуляли в ЦУМе» - добавил актер.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:59
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