Андрей Черкасов не пожелал жениться на Кристине Ослиной

Андрей Черкасов за свою жизнь имел множество отношений с девушками, но с Кристиной Ослиной, как казалось, складывается всё более серьёзно. Телеведущий даже познакомил девушку со своей родительницей, а фанаты уже успели начать предвкушать скорую свадьбу.Выяснилось, что Кристина начала расстраивать ведущего "Дома-2" своей ревностью, которая распространяется практически на всех представителей женского пола. Кроме того, отношениям мешают и другие особенности характера девушки, которые Черкасову не нравится.По этому поводу в социальных сетях интернет-пользователи устроили "жаркий" диалог. Некоторые не понимают, с чего вдруг Кристина начала ревновать, ведь Андрей повода для этого не даёт. Другие советуют Ослиной отказаться от Черкасова, который не хочет с ней создавать семью.