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Андрей Черкасов не пожелал жениться на Кристине Ослиной
Фанаты Андрея Черкасова ожидали, что он вскоре соединит себя узами брака с возлюбленной Кристиной Ослиной, но ведущий телешоу "Дом-2" всех удивил, отказавшись вступать в брак.

Андрей Черкасов за свою жизнь имел множество отношений с девушками, но с Кристиной Ослиной, как казалось, складывается всё более серьёзно. Телеведущий даже познакомил девушку со своей родительницей, а фанаты уже успели начать предвкушать скорую свадьбу.

Андрей Черкасов не пожелал жениться на Кристине Ослиной

Выяснилось, что Кристина начала расстраивать ведущего "Дома-2" своей ревностью, которая распространяется практически на всех представителей женского пола. Кроме того, отношениям мешают и другие особенности характера девушки, которые Черкасову не нравится.

По этому поводу в социальных сетях интернет-пользователи устроили "жаркий" диалог. Некоторые не понимают, с чего вдруг Кристина начала ревновать, ведь Андрей повода для этого не даёт. Другие советуют Ослиной отказаться от Черкасова, который не хочет с ней создавать семью.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:36
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