Свекровь Анны Курниковой рассказала про ее беременность

Совсем недавно – в прошедшем декабре – знаменитая и очень популярная в прошлом пара Энрике Иглесиас-Анна Курникова стала родителями. После 15 лет совместного проживания у них родились двойняшки Николас и Люси. Мама Энрике сразу взяла «шефство» над невесткой: она делилась с ней своими знаниями и опытом материнства.По словам свекрови, Анна всегда была домашней и не стала распространять новости о беременности. Но и ничего не скрывала – просто жила и «вела» обычную беременность: отдыхала и посещала врачей, как и многие другие ее «коллеги».Также молодая бабушка рассказала, что спортсменка все свободное время сейчас уделяет двойняшкам. А молодой отец невероятно рад рождению детей. По мнению свекрови, у Анны очень даже получится стать отличной матерью - все задатки для этого у нее есть.