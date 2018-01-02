Зрители уверены, что Александра Черно уже надоела Норману Доманскому

Александра, прежде мечтавшая о браке с Иосифом Оганесяним, решила расставить все точки над "и", принявшись уделять знаки внимания Норману. При этом девушка уверяет, что и думать забыла о своём бывшем парне, который, как она считает, никогда не любил её. Кроме того, Черно сменила имидж, нарастив волосы и выбрив висок.Однако фолловеры уверены, что новая жизнь одной из самых скандальных участниц телестройки совершенно не интересует Доманского, желающего строить отношения с другими девушками. К слову, Черно делает вид, что не замечает, как парень то и дело накидывается с поцелуями на её конкуренток, явно пытаясь показать, что она зря старается.При этом Иосиф, по мнению зрителей, в данный момент может полностью насладиться своим пребыванием на Сейшельских островах, потому что Александра перестала его преследовать. Черно и Оганесян, напомним, окончательно расстались около трёх недель назад.