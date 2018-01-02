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Зрители уверены, что Александра Черно уже надоела Норману Доманскому
Александра Черно, имеющая виды на новенького участника "Дома-2" Нормана Доманского, продолжает пытаться построить с ним отношения, а зрители, в свою очередь, не сомневаются, что знойная брюнетка давно уже надоела этому молодому человеку.

Александра, прежде мечтавшая о браке с Иосифом Оганесяним, решила расставить все точки над "и", принявшись уделять знаки внимания Норману. При этом девушка уверяет, что и думать забыла о своём бывшем парне, который, как она считает, никогда не любил её. Кроме того, Черно сменила имидж, нарастив волосы и выбрив висок.

Зрители уверены, что Александра Черно уже надоела Норману Доманскому

Однако фолловеры уверены, что новая жизнь одной из самых скандальных участниц телестройки совершенно не интересует Доманского, желающего строить отношения с другими девушками. К слову, Черно делает вид, что не замечает, как парень то и дело накидывается с поцелуями на её конкуренток, явно пытаясь показать, что она зря старается.

При этом Иосиф, по мнению зрителей, в данный момент может полностью насладиться своим пребыванием на Сейшельских островах, потому что Александра перестала его преследовать. Черно и Оганесян, напомним, окончательно расстались около трёх недель назад.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:32
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