Семья Аллы Пугачевой встретила Новый год в замке Максим Галкина

Алла Пугачева, Максим Галкин, их дети-двойняшки Лиза и Гари, а также Никита Пресняков – внук Аллы Борисовны – встретили 2018-й год в замке ее мужа.Момент приезда Никиты в гости Галкин заснял на видео и разместил у себя на странице в Инстаграм. Дети звездной пары очень обрадовались приезду Никиты и выбежали его встречать.26-летний Никита, сын Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте, привез названным племянникам скромные подарки, за которые, впрочем, те были очень благодарны.Как видно из видеоролика в Сети, в праздничный вечер семья слушала песни Пугачевой. Максим сопроводил видео комментарием, что, мол, старый год хорошо проводили, новый весело встретили, и полны надежды отлично его прожить.Выложенное видео продолжает получать одобрения. А в комментариях наибольшее количество восхищений набрали Лиза с Гарри и сама шикарная резиденция Галкина.