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Lifan уменьшила цены на семиместный внедорожник Myway
Компания Lifan пересмотрела расценки на свой кроссовер Myway, являющийся популярным на домашнем авторынке. Данная модель с нового года стала еще доступнее.

Lifan уменьшила цены на семиместный внедорожник Myway

Теперь в КНР модель предлагают от 56,8 тысяч юаней (502 тысячи рублей). При этом максимальная комплектация кроссовера расценивается в 73,8 тысяч юаней (652 тысяч рублей). Lifan Myway в РФ пока предлагается от 813,3 тысяч рублей. Стоит отметить, что в РФ версия реализуется с 1,8-литровым силовым агрегатом. В Китайской Народной Республике модель реализуется с 1,8-литровым силовым агрегатом. Кроссовер в КНР доступен с 1,5-литровым и 1,8-литровым мотором. Двигатель работает вместе с автоматической и механической трансмиссией. Привод используется только задний.

Для авто в списке оснащенности доступны 2 подушки безопасности, кондиционер, система стабилизации, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники, а также ряд прочих опций.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
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