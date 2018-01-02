Lifan уменьшила цены на семиместный внедорожник Myway

Теперь в КНР модель предлагают от 56,8 тысяч юаней (502 тысячи рублей). При этом максимальная комплектация кроссовера расценивается в 73,8 тысяч юаней (652 тысяч рублей). Lifan Myway в РФ пока предлагается от 813,3 тысяч рублей. Стоит отметить, что в РФ версия реализуется с 1,8-литровым силовым агрегатом. В Китайской Народной Республике модель реализуется с 1,8-литровым силовым агрегатом. Кроссовер в КНР доступен с 1,5-литровым и 1,8-литровым мотором. Двигатель работает вместе с автоматической и механической трансмиссией. Привод используется только задний.Для авто в списке оснащенности доступны 2 подушки безопасности, кондиционер, система стабилизации, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники, а также ряд прочих опций.