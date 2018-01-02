«Гардемарин» Сергей Жигунов отмечает 55-летний юбилей

Известный актер и продюсер России Сергей Жигунов 2 января празднует свой 55-летний юбилей.Родился артист в 1963 году в Ростове-на-Дону в семье актеров, закончил театральное училище имени Щукина и в 1983 году сыграл свою первую роль в кино.Известность актеру принесла в 1987 году главная роль в фильме «Гардемарины, вперед!» Затем он принимал участие и в продолжении истории «Виват, гардемарины!» в 1991 году.Наиболее известными картинами с участием Сергея Жигунова стали дилогия «Сердца трех» по книге Джека Лондона и фантастическая картина "Подземелье ведьм» по произведениям Кира Булычева.Как продюсер, Жигунов занимался созданием фильмов «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Кадеты», «Однажды в Ростове», «Что сказал покойник» и многих других.Актер состоит в браке с актрисой Верой Новиковой и является отцом двух дочерей.