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«Гардемарин» Сергей Жигунов отмечает 55-летний юбилей
Знаменитый «гардемарин», актер Сергей Жигунов сегодня отмечает юбилей – ему исполнилось 55 лет.
«Гардемарин» Сергей Жигунов отмечает 55-летний юбилей


Известный актер и продюсер России Сергей Жигунов 2 января празднует свой 55-летний юбилей.

Родился артист в 1963 году в Ростове-на-Дону в семье актеров, закончил театральное училище имени Щукина и в 1983 году сыграл свою первую роль в кино.

Известность актеру принесла в 1987 году главная роль в фильме «Гардемарины, вперед!» Затем он принимал участие и в продолжении истории «Виват, гардемарины!» в 1991 году.

Наиболее известными картинами с участием Сергея Жигунова стали дилогия «Сердца трех» по книге Джека Лондона и фантастическая картина "Подземелье ведьм» по произведениям Кира Булычева.

Как продюсер, Жигунов занимался созданием фильмов «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Кадеты», «Однажды в Ростове», «Что сказал покойник» и многих других.

Актер состоит в браке с актрисой Верой Новиковой и является отцом двух дочерей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:51
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