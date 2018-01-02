В США основали движение в защиту женщин от домогательств

В ряды вновь образованного движения против дискриминации женщин и сексуальных домогательств вступили, в частности, голливудские актрисы Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Эмма Стоун и другие.Мотивированные недавними громкими скандальными разоблачениями сексуальных домогательств, женщины из числа актеров, писательниц, директоров и продюсеров организовались в движение Time's up (можно перевести как «Время вышло» или «Терпенье лопнуло»). Эта общественная инициатива нацелена на борьбу с домогательствами не только в Голливуде, но во всех Соединенных штатах и на всех рабочих местах.Для этого зарегистрировали специальный фонд, на счет которого уже перечислено 13 миллионов долларов пожертвований. Деньги фонда будут использоваться для помощи не знаменитым и не привилегированным женщинам в деле защиты от посягательств сексуального характера.Time's up будет также препятствовать заключению договоров о неразглашении прецедентов, связанных с подобным насилием, а также работать над легализацией наказаний для тех компаний, где регулярно фиксируются случаи сексуального преследования женщин на рабочем месте.