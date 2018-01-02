В США основали движение в защиту женщин от домогательств
В ряды вновь образованного движения против дискриминации женщин и сексуальных домогательств вступили, в частности, голливудские актрисы Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Эмма Стоун и другие.
Мотивированные недавними громкими скандальными разоблачениями сексуальных домогательств, женщины из числа актеров, писательниц, директоров и продюсеров организовались в движение Time's up (можно перевести как «Время вышло» или «Терпенье лопнуло»). Эта общественная инициатива нацелена на борьбу с домогательствами не только в Голливуде, но во всех Соединенных штатах и на всех рабочих местах.
Для этого зарегистрировали специальный фонд, на счет которого уже перечислено 13 миллионов долларов пожертвований. Деньги фонда будут использоваться для помощи не знаменитым и не привилегированным женщинам в деле защиты от посягательств сексуального характера.
Time's up будет также препятствовать заключению договоров о неразглашении прецедентов, связанных с подобным насилием, а также работать над легализацией наказаний для тех компаний, где регулярно фиксируются случаи сексуального преследования женщин на рабочем месте.
Мотивированные недавними громкими скандальными разоблачениями сексуальных домогательств, женщины из числа актеров, писательниц, директоров и продюсеров организовались в движение Time's up (можно перевести как «Время вышло» или «Терпенье лопнуло»). Эта общественная инициатива нацелена на борьбу с домогательствами не только в Голливуде, но во всех Соединенных штатах и на всех рабочих местах.
Для этого зарегистрировали специальный фонд, на счет которого уже перечислено 13 миллионов долларов пожертвований. Деньги фонда будут использоваться для помощи не знаменитым и не привилегированным женщинам в деле защиты от посягательств сексуального характера.
Time's up будет также препятствовать заключению договоров о неразглашении прецедентов, связанных с подобным насилием, а также работать над легализацией наказаний для тех компаний, где регулярно фиксируются случаи сексуального преследования женщин на рабочем месте.
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Добавил: George21 Сегодня, 20:45