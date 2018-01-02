На текущий год запланирован старт продаж первых летающих автомобилей

Согласно ожиданиям, разработчики свою продукцию представят уже совсем скоро. Тесты летающего такси уже успешно провели в текущем году. Нужно отметить, что еще некоторые производители осуществляют работу над созданием летающего современного автотранспорта. Таким образом, корпорацией Daimler было инвестировано 25 000 000 евро в новый стартап E-Volvo. В данном случае ведётся работа по созданию летающего транспортного средства Volokopter. Компания Toyota ведёт работу над проектом Cartivator. При этом Geely выкупила развивающуюся корпорацию Terrafugia, которая создаёт четырёхместные летающую машины.Рассматривая российские разработки в этой области, стоит отметить, представители "АвтоВАЗа" собираются заняться созданием собственного летающего автомобиля только через двадцать лет.