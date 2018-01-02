Джессика Альба поделилась снимком своего новорожденного сына

36 –летняя американская актриса Джессика Альба принимает поздравления в связи с рождением своего третьего ребенка. 31 декабря артистка родила сына и 1 января уже опубликовала в Сети его фотографию, порадовав своих поклонников.Актриса поделилась своей радостью: «Хэйз Альба Уоррен - лучший подарок к Новому году! Кэш и я чувствуем себя благословленными. Хэвен и Онор уже одержимы своим новым братиком».Напомним, с 2008 года Альба замужем за американским продюсером Кэшем Уорреном. Хэвен и Онор – это их младшие дочери.О том, что актриса беременна в третий раз стало известно летом 2017 года. Немногим позднее Джессика сообщила, что ждет мальчика.