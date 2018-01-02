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Опубликованы первые фото спорткара Porsche 911 нового поколения
Немецкая компания Porsche приступила к тестированию автомобиля Porsche 911 нового поколения. Первые шпионские снимки нового Porsche 911 обнародованы на страницах издания CarNewsChina.

Опубликованы первые фото спорткара Porsche 911 нового поколения


Официальная презентация нового автомобиля Porsche 911 ожидается на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Производители намерены оснастить новинку гибридным силовым агрегатом.

Судя по опубликованным фотографиям внешний дизайн купе Porsche 911 не получит кардинальных изменений, обновятся только отдельные элементы экстерьера. В салоне автомобиля появится крупный дисплей мультимедийной системы и новая приборная панель.

Как стало известно, новый спорткар Porsche 911 будет построен на шасси ММВ. Предполагается, что в моторную гамму автомобиля войдут турбированные двигатели, а также будут предложены модификации с гибридной силовой установкой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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