Опубликованы первые фото спорткара Porsche 911 нового поколения
Немецкая компания Porsche приступила к тестированию автомобиля Porsche 911 нового поколения. Первые шпионские снимки нового Porsche 911 обнародованы на страницах издания CarNewsChina.
Официальная презентация нового автомобиля Porsche 911 ожидается на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Производители намерены оснастить новинку гибридным силовым агрегатом.
Судя по опубликованным фотографиям внешний дизайн купе Porsche 911 не получит кардинальных изменений, обновятся только отдельные элементы экстерьера. В салоне автомобиля появится крупный дисплей мультимедийной системы и новая приборная панель.
Как стало известно, новый спорткар Porsche 911 будет построен на шасси ММВ. Предполагается, что в моторную гамму автомобиля войдут турбированные двигатели, а также будут предложены модификации с гибридной силовой установкой.
Официальная презентация нового автомобиля Porsche 911 ожидается на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Производители намерены оснастить новинку гибридным силовым агрегатом.
Судя по опубликованным фотографиям внешний дизайн купе Porsche 911 не получит кардинальных изменений, обновятся только отдельные элементы экстерьера. В салоне автомобиля появится крупный дисплей мультимедийной системы и новая приборная панель.
Как стало известно, новый спорткар Porsche 911 будет построен на шасси ММВ. Предполагается, что в моторную гамму автомобиля войдут турбированные двигатели, а также будут предложены модификации с гибридной силовой установкой.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:15