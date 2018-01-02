Опубликованы первые фото спорткара Porsche 911 нового поколения

Официальная презентация нового автомобиля Porsche 911 ожидается на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. Производители намерены оснастить новинку гибридным силовым агрегатом.Судя по опубликованным фотографиям внешний дизайн купе Porsche 911 не получит кардинальных изменений, обновятся только отдельные элементы экстерьера. В салоне автомобиля появится крупный дисплей мультимедийной системы и новая приборная панель.Как стало известно, новый спорткар Porsche 911 будет построен на шасси ММВ. Предполагается, что в моторную гамму автомобиля войдут турбированные двигатели, а также будут предложены модификации с гибридной силовой установкой.