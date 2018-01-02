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Meizu может перестать обновлять линейку MX
Meizu может перестать обновлять линейку смартфонов MX.

Производители мобильных технологий не устают радовать потребителей новыми флагманскими гаджетами. Однако есть у лидеров рынка смартфонов и иные новости. Так, вскоре с полок магазинов техноновинок исчезнет целый ряд устройств. Впрочем, на смену им производители выведут новые образцы своей техники.

Так, стало известно, что один из лидеров рынка, Meizu собирается снять с производства в свое время завоевавшую популярность линейку смартфонов MX. Фанам серии не стоит ждать обновлений. Последний телефон, Meizu MX6, вышел более года назад, с тех пор компания не выпустила новой модели, которая бы заменила полюбившийся многим гаджет.

Инсайдеры рынка мобильных устройств предвещали выход нового смартфона, Meizu MX7, но информация о его разработках полностью удалена из релизов и сайта китайского производителя. Сейчас фирма упорно работает над моделью Meizu 15 Plus, что косвенно подтверждает «закрытие» линейки MX.
Meizu может перестать обновлять линейку MX

Уже сейчас купить Meizu MX6 довольно сложно, он есть преимущественно в сетевых точках продаж.
Новая модель Meizu 15 Plus будет оснащена двойной камерой с кольцевой вспышкой, на борту модели будет чипсет Snapdragon 835.
Технологии
Добавил: kostiantyn Сегодня, 16:40
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