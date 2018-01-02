Meizu может перестать обновлять линейку MX

Производители мобильных технологий не устают радовать потребителей новыми флагманскими гаджетами. Однако есть у лидеров рынка смартфонов и иные новости. Так, вскоре с полок магазинов техноновинок исчезнет целый ряд устройств. Впрочем, на смену им производители выведут новые образцы своей техники.Так, стало известно, что один из лидеров рынка, Meizu собирается снять с производства в свое время завоевавшую популярность линейку смартфонов MX. Фанам серии не стоит ждать обновлений. Последний телефон, Meizu MX6, вышел более года назад, с тех пор компания не выпустила новой модели, которая бы заменила полюбившийся многим гаджет.Инсайдеры рынка мобильных устройств предвещали выход нового смартфона, Meizu MX7, но информация о его разработках полностью удалена из релизов и сайта китайского производителя. Сейчас фирма упорно работает над моделью Meizu 15 Plus, что косвенно подтверждает «закрытие» линейки MX.Уже сейчас купить Meizu MX6 довольно сложно, он есть преимущественно в сетевых точках продаж.Новая модель Meizu 15 Plus будет оснащена двойной камерой с кольцевой вспышкой, на борту модели будет чипсет Snapdragon 835.