Степан Меньщиков и его жена Евгения вместе отпраздновали день рождения дочери

Степан и Евгения рассталась осенью 2017 года, а во время телевизионного шоу "На самом деле" стало известно, что старший сын семейства был рождён вовсе не от звезды главной телестройки страны.Евгения осудила Степана за то, что практически всё своё время отдавал своему шоу, а на семью времени не оставалось. Кроме того, женщина уверена, что Меньщиков изменял ей.Шоумен заявил, что супруга его совсем не понимает и даже не хочет постараться понять. А скандал возник на программе Первого канала с Дмитрием Шепелевым, когда результаты ДНК-теста показали, что Меньщиков не является биологическим отцом сына Ивана. Тем не менее Степан заявил, что этого ребёнка от всё равно любит и отказываться от него не собирается.Через некоторые время фанаты начали замечать, что Меньщиков стал чаще появляться в компании супруги, которая когда-то обманула его. А на последних фотоснимках, на которых Степан и Евгения выглядят счастливыми, что дало основания думать о примирении пары.