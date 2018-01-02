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Степан Меньщиков и его жена Евгения вместе отпраздновали день рождения дочери
Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков решил, что ради дня рождения дочери он может на время простить супругу Евгению.

Степан и Евгения рассталась осенью 2017 года, а во время телевизионного шоу "На самом деле" стало известно, что старший сын семейства был рождён вовсе не от звезды главной телестройки страны.

Степан Меньщиков и его жена Евгения вместе отпраздновали день рождения дочери

Евгения осудила Степана за то, что практически всё своё время отдавал своему шоу, а на семью времени не оставалось. Кроме того, женщина уверена, что Меньщиков изменял ей.

Шоумен заявил, что супруга его совсем не понимает и даже не хочет постараться понять. А скандал возник на программе Первого канала с Дмитрием Шепелевым, когда результаты ДНК-теста показали, что Меньщиков не является биологическим отцом сына Ивана. Тем не менее Степан заявил, что этого ребёнка от всё равно любит и отказываться от него не собирается.

Через некоторые время фанаты начали замечать, что Меньщиков стал чаще появляться в компании супруги, которая когда-то обманула его. А на последних фотоснимках, на которых Степан и Евгения выглядят счастливыми, что дало основания думать о примирении пары.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:51
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