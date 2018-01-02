Звезда "Дома-2" Александра Черно шокировала зрителей своим новым имиджем с выбритым виском

Неформальный имидж девушки понравился далеко не всем, однако нашлись и те, кто считает, что теперь Александра может сразить всех мужчин проекта наповал, став более женственной. При этом ранее бывшая девушка Иосифа Оганесяна намеревалась стать блондинкой и мечтала о каре.До этого фолловеры думали, что Александра, обещавшая больше даже не вспоминать об Оганесяне, решила поменять причёску, чтобы заинтересовать экс-кавалера, но потом стало ясно, что на самом деле её замыслы не такие. Девушка не только сменила имидж, но и попросилась обратно на Поляну, так как захотела быть подальше от привлекательного армянина.Кроме того, Черно уже нашла нового парня, который, как она считает, является кандидатом на место в её сердце. Им оказался новенький участник реалити-шоу Норман Доманской, за которым Александра в данный момент ухаживает.Впрочем, не так давно случился небольшой казус, когда Черно приготовила обед для Доманского. Брюнетка забыла про столовые приборы и парень не смог из-за этого поесть сразу.