В России запретили анонимное использование мессенджеров
С 1 января в России на законодательном уровне запретили анонимное использование мобильных мессенджеров.
В России с 1 января вступил в действие закон о запрете анонимного использования мобильных мессенджеров – программ, которые используются для обмена мгновенными сообщениями на компьютерах, планшетах, смартфонах.
Организаторы обмена мгновенными сообщениями, согласно новому закону, должны идентифицировать пользователей по телефонным номерам на основании заключаемых мессенджерами с оператором связи договоров об идентификации.
Кроме того, в мессенджерах требуется ограничить рассылки и передачи сообщений, которые несут в себе информацию, нарушающую требования действующего российского законодательства.
Также организаторов обмена мгновенными сообщениями обязали предоставить пользователям возможность технически отказываться от массовых рассылок и получения сообщений от других пользователей.
В России с 1 января вступил в действие закон о запрете анонимного использования мобильных мессенджеров – программ, которые используются для обмена мгновенными сообщениями на компьютерах, планшетах, смартфонах.
Организаторы обмена мгновенными сообщениями, согласно новому закону, должны идентифицировать пользователей по телефонным номерам на основании заключаемых мессенджерами с оператором связи договоров об идентификации.
Кроме того, в мессенджерах требуется ограничить рассылки и передачи сообщений, которые несут в себе информацию, нарушающую требования действующего российского законодательства.
Также организаторов обмена мгновенными сообщениями обязали предоставить пользователям возможность технически отказываться от массовых рассылок и получения сообщений от других пользователей.
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:15