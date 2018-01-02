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В России запретили анонимное использование мессенджеров
С 1 января в России на законодательном уровне запретили анонимное использование мобильных мессенджеров.
В России запретили анонимное использование мессенджеров


В России с 1 января вступил в действие закон о запрете анонимного использования мобильных мессенджеров – программ, которые используются для обмена мгновенными сообщениями на компьютерах, планшетах, смартфонах.

Организаторы обмена мгновенными сообщениями, согласно новому закону, должны идентифицировать пользователей по телефонным номерам на основании заключаемых мессенджерами с оператором связи договоров об идентификации.

Кроме того, в мессенджерах требуется ограничить рассылки и передачи сообщений, которые несут в себе информацию, нарушающую требования действующего российского законодательства.

Также организаторов обмена мгновенными сообщениями обязали предоставить пользователям возможность технически отказываться от массовых рассылок и получения сообщений от других пользователей.
Общество / Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 19:15
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