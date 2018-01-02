В России запретили анонимное использование мессенджеров

В России с 1 января вступил в действие закон о запрете анонимного использования мобильных мессенджеров – программ, которые используются для обмена мгновенными сообщениями на компьютерах, планшетах, смартфонах.Организаторы обмена мгновенными сообщениями, согласно новому закону, должны идентифицировать пользователей по телефонным номерам на основании заключаемых мессенджерами с оператором связи договоров об идентификации.Кроме того, в мессенджерах требуется ограничить рассылки и передачи сообщений, которые несут в себе информацию, нарушающую требования действующего российского законодательства.Также организаторов обмена мгновенными сообщениями обязали предоставить пользователям возможность технически отказываться от массовых рассылок и получения сообщений от других пользователей.