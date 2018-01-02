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В Альпах замечен не вышедший кроссовер Lamborghini Urus
На дорогах Австрии был замечен новый кроссовер Lamborghini Urus, который ещё не поступил в продажу. Новый автомобиль был запечатлён без каких-либо маскирующих элементов.

В Альпах замечен не вышедший кроссовер Lamborghini Urus


Запечатлённый в Австрии кроссовер Lamborghini Urus был окрашен в жёлтый цвет Giallo Auge. По мнению экспертов, новый кроссовер вывели на завершающие дорожные тесты, так как до покупателей автомобиль доберётся не раньше, чем весной этого года.

В условиях заснеженной Австрии, скорее всего, тестируется режим Neve, который предназначен для передвижения по снегу. В общей сложности у кроссовера Lamborghini Urus имеется шесть драйверских режимов, предусмотренных для езды по дорогам разного типа.

Под капотом кроссовера установлен двигатель V8 мощностью 650 лошадиных сил. На сухом асфальте Lamborghini Urus до 100 км/час разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 305 км/час.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
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