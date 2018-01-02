Эксперты определили список самых ожидаемых игр для ПК на 2018 год
Появилась информация о предполагаемом составе самых ожидаемых игр для ПК. Специалистами был озвучен указанный список новинок на период действия 2018 года.
Геймерами всего мира предвкушается выход на рынок новинок игровой передовой индустрии. Как успели подсчитать эксперты, на сегодняшний день эта деятельность сплотила в своих рядах более одного миллиарда фанатов и эта цифра не останавливается своим ростом. Разработчиками нового игрового контента соблюдается совместить с уже проверенным временем сюжетным содержанием компьютерных игр. А главное, предоставить на строгий суд действующих игроманов совершенно новых идей, которым суждено, по всей вероятности, стать лучшими бестселлерами всего года.
По анонсированному ранее известному списку работ, которые примут полки магазинов в 2018 году, в перечень входит разработка жанра приключений - Far Cry 5. Ее приход самый скорый - появление ожидается в феврале месяце. Январь отметится пробной версией Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom. Для знаменитого шутера – Anthem, наличие на просторах Сети прогнозируют только на осень. Весна придет вместе с появлением на полках магазинов - Хорроры Agony и Red Dead Redemption 2.
Геймерами всего мира предвкушается выход на рынок новинок игровой передовой индустрии. Как успели подсчитать эксперты, на сегодняшний день эта деятельность сплотила в своих рядах более одного миллиарда фанатов и эта цифра не останавливается своим ростом. Разработчиками нового игрового контента соблюдается совместить с уже проверенным временем сюжетным содержанием компьютерных игр. А главное, предоставить на строгий суд действующих игроманов совершенно новых идей, которым суждено, по всей вероятности, стать лучшими бестселлерами всего года.
По анонсированному ранее известному списку работ, которые примут полки магазинов в 2018 году, в перечень входит разработка жанра приключений - Far Cry 5. Ее приход самый скорый - появление ожидается в феврале месяце. Январь отметится пробной версией Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom. Для знаменитого шутера – Anthem, наличие на просторах Сети прогнозируют только на осень. Весна придет вместе с появлением на полках магазинов - Хорроры Agony и Red Dead Redemption 2.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:40