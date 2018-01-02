Ученые: Изменение климата спровоцирует дефицит шоколада

Компьютерное моделирование, произведенное климатологами из Нацуправления по океанографии и атмосферных изысканий, доказало, что культуры какао-бобов могут погибнуть при дальнейшем глобальном потеплении. Среднестатистическое повышение температурного режима к 2048 году достигнет диапазона в 2,1 градуса по шкале Цельсия.В настоящий момент фермеры не обеспокоены выведением более стойких видов какао-деревьев, которые могли бы устоять при трансформации климата Земли. При этом порядка 90% всего урожая шоколадных бобов приходится на мелкие садоводческие хозяйства.