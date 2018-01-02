Ученые: Изменение климата спровоцирует дефицит шоколада
Ученые прогнозируют, что примерно через 30 лет глобальное изменение климата способно оставить без шоколада все человечество. Дефицит данного сладкого продукта может достигнуть 100 тыс. тонн ежегодно, информирует портал Metro.co.uk.
Компьютерное моделирование, произведенное климатологами из Нацуправления по океанографии и атмосферных изысканий, доказало, что культуры какао-бобов могут погибнуть при дальнейшем глобальном потеплении. Среднестатистическое повышение температурного режима к 2048 году достигнет диапазона в 2,1 градуса по шкале Цельсия.
В настоящий момент фермеры не обеспокоены выведением более стойких видов какао-деревьев, которые могли бы устоять при трансформации климата Земли. При этом порядка 90% всего урожая шоколадных бобов приходится на мелкие садоводческие хозяйства.
Компьютерное моделирование, произведенное климатологами из Нацуправления по океанографии и атмосферных изысканий, доказало, что культуры какао-бобов могут погибнуть при дальнейшем глобальном потеплении. Среднестатистическое повышение температурного режима к 2048 году достигнет диапазона в 2,1 градуса по шкале Цельсия.
В настоящий момент фермеры не обеспокоены выведением более стойких видов какао-деревьев, которые могли бы устоять при трансформации климата Земли. При этом порядка 90% всего урожая шоколадных бобов приходится на мелкие садоводческие хозяйства.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:20