Специалисты Apple анонсировали наушники AirPods нового поколения

Особых изменений в дизайне наушников не предвидится, основной упор сделан на техническую составляющую. Основной трансформации подвергнут качество звучания, время работы автономного режима и соответственно - зарядки. Пока имеется только информация по технической составляющей новинки, а про доступность для покупки второго поколения AirPods нет сведений.В настоящее время есть возможность приобретения беспроводных наушников AirPods первого поколения на территории России за 11990 рублей. Приобретение девайса может сопровождаться определенными трудностями, так как наушники массово раскупаются людьми, как презенты своим родным и близким.