Специалисты Apple анонсировали наушники AirPods нового поколения
Корпорацией из Купертино в скором времени будет презентована новая разработка модифицированных беспроводных наушников AirPods. Данная модель стала хитом продаж практически одновременно со своим выходом на рынок. Их популярность не утрачивает актуальности по настоящее время, данный момент и позволил Apple решиться на улучшение аксессуара для своих покупателей.
Особых изменений в дизайне наушников не предвидится, основной упор сделан на техническую составляющую. Основной трансформации подвергнут качество звучания, время работы автономного режима и соответственно - зарядки. Пока имеется только информация по технической составляющей новинки, а про доступность для покупки второго поколения AirPods нет сведений.
В настоящее время есть возможность приобретения беспроводных наушников AirPods первого поколения на территории России за 11990 рублей. Приобретение девайса может сопровождаться определенными трудностями, так как наушники массово раскупаются людьми, как презенты своим родным и близким.
Особых изменений в дизайне наушников не предвидится, основной упор сделан на техническую составляющую. Основной трансформации подвергнут качество звучания, время работы автономного режима и соответственно - зарядки. Пока имеется только информация по технической составляющей новинки, а про доступность для покупки второго поколения AirPods нет сведений.
В настоящее время есть возможность приобретения беспроводных наушников AirPods первого поколения на территории России за 11990 рублей. Приобретение девайса может сопровождаться определенными трудностями, так как наушники массово раскупаются людьми, как презенты своим родным и близким.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:00