АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Специалисты Apple анонсировали наушники AirPods нового поколения
Корпорацией из Купертино в скором времени будет презентована новая разработка модифицированных беспроводных наушников AirPods. Данная модель стала хитом продаж практически одновременно со своим выходом на рынок. Их популярность не утрачивает актуальности по настоящее время, данный момент и позволил Apple решиться на улучшение аксессуара для своих покупателей.

Особых изменений в дизайне наушников не предвидится, основной упор сделан на техническую составляющую. Основной трансформации подвергнут качество звучания, время работы автономного режима и соответственно - зарядки. Пока имеется только информация по технической составляющей новинки, а про доступность для покупки второго поколения AirPods нет сведений.
Специалисты Apple анонсировали наушники AirPods нового поколения


В настоящее время есть возможность приобретения беспроводных наушников AirPods первого поколения на территории России за 11990 рублей. Приобретение девайса может сопровождаться определенными трудностями, так как наушники массово раскупаются людьми, как презенты своим родным и близким.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди
Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
Российские компьютеры объединят на МКС в единую
Появились технические характеристики смартфона
Акунин выложил главу последнего романа о
Просмотреть все новости