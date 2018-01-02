Ученые открыли в Антарктиде волновую аномалию, угрожающую Земле

Примерно 10 лет назад во время сканирования данной местности спутниковыми системами учеными был обнаружен кратер диаметром до 600 км. Среди причин образования гигантского углубления исследователи называют падение метеорита, который в древности мог врезаться в поверхность Земли. Именно поэтому вблизи объекта ученым удалось отыскать следы древних бактерий. Аналогичные организмы ранее не были зафиксированы на планете.Одновременно уфологи выдвигают свою версию, считая, что кратер образован крупным НЛО, где пришельцы до сих пор готовят план вторжения на Землю. Именно секретная база инопланетян может излучать гравитационные импульсы.