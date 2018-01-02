Алексей Купин признался, что долго верил в Деда Мороза

"Помню, как любил наряжать ёлочку, это было всегда весело. Люблю, когда идёт снег на Новый год, это поднимает праздничное настроение. До лет 8 писал письма Дедушке Морозу", - добавил в блоге Алексей.

По словам возлюбленного Майи Донцовой, на протяжении долгих лет ему удавалось не сомневаться в том, что новогодние подарки приносит именно Дед Мороз, и он всегда с нетерпением ждал, когда самый главный праздник в году будет опять.Верить так долго в Деда Мороза Купина заставляла, в хорошем смысле этого слова, бабушка. Он всегда писал письма этому персонажу и просил у него хороших подарков, и никогда потом не разочаровывался. При этом Алексей старался хорошо себя вести, веря и в то, что послушным детям, достаются самые хорошие подарки.К слову, даже теперь, когда Купин понимает, что Деда Мороза не существует, ему хочется верить в чудеса, и к этому парень призвал в новогоднюю ночь всех.Кроме того, Алексей отметил, что бабушка сделала его детство по-настоящему ярким, за что ему хочется благодарить её бесконечно.