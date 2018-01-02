Новый седан BMW 745e iPerformance получит гибридную силовую установку

Как сообщается в BMW Blog, седан BMW 745e iPerformance будет оснащён гибридной силовой установкой производительностью от 390 лошадиных сил. Силовой агрегат будет состоять из 4-цилиндрового агрегата с двумя турбонаддувами и электрического мотора. Для сравнения, комбинированный агрегат BMW 740e xDrive iPerformance выдаёт 322 лошадиные силы.Гибридный седан BMW 745e iPerformance производители оснастят увеличенным блоком аккумуляторных батарей, благодаря чему электрический запас хода автомобиля вырастит на 22 километра. Новый седан будет комплектоваться приборной панелью Live Cockpit и беспроводным зарядным устройством. О том, когда состоится официальная презентация BMW 745e iPerformance, пока не сообщается.