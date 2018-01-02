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В России запретили продажу алкоэнергетиков
С 1 января в России вступил в действие закон о запрете продажи слабоалкогольных энергетиков.
В России запретили продажу алкоэнергетиков


С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и продажу слабоалкогольных энергетиков. Их производство разрешается исключительно для экспорта.

К таким напиткам относятся те, которые содержат в своем составе не менее 15% этилового спирта и тонизирующие добавки.

Вопрос о запрете был поднят Советом Федерации после того, как в 2016 году были зафиксированы случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Самый громкий из них – отравление жителей Иркутска жидкостью «Боярышник», содержащей спирт, когда пострадало 123 человека, 76 из которых скончались.

Помимо этого, важным фактором для запрета эксперты назвали привыкание к алкоголю, которое вызывается такими тонизирующими напитками.
В Москве и Подмосковье продажа алкоэнергетиков запрещена с 2015 года.
Общество / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:00
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