В России запретили продажу алкоэнергетиков

С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и продажу слабоалкогольных энергетиков. Их производство разрешается исключительно для экспорта.К таким напиткам относятся те, которые содержат в своем составе не менее 15% этилового спирта и тонизирующие добавки.Вопрос о запрете был поднят Советом Федерации после того, как в 2016 году были зафиксированы случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Самый громкий из них – отравление жителей Иркутска жидкостью «Боярышник», содержащей спирт, когда пострадало 123 человека, 76 из которых скончались.Помимо этого, важным фактором для запрета эксперты назвали привыкание к алкоголю, которое вызывается такими тонизирующими напитками.В Москве и Подмосковье продажа алкоэнергетиков запрещена с 2015 года.