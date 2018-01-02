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Японская практика какеибо позволит сэкономить до 35% в месяц
Японские специалисты в финансовой сфере придумали, как лучше экономить личный бюджет. Способ экономии назвали какеибо.

Японская практика какеибо позволит сэкономить до 35% в месяц


В стране Восходящего солнца внедрили практику заполнения финансового журнала, где принято записывать цели планируемых доходов, расходов, а также суммы сбережений.

Это – электронный журнал с соответствующими таблицами. Там уже запрограммированы мотивационные и вдохновляющие утверждения для экономии личных средств.

По мнению специалистов, такой метод обращения с деньгами повышает чувство ответственности именно за расходы. В журнале предлагается конкретизировать расходы по четырем категориям: продукты питания, транспорт, медицинские услуги и культурные мероприятия. Распределение статьи расходов именно в таком виде даст возможность сэкономить до 35 процентов личного бюджета в месяц.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 16:20
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