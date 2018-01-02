Японская практика какеибо позволит сэкономить до 35% в месяц

Японские специалисты в финансовой сфере придумали, как лучше экономить личный бюджет. Способ экономии назвали какеибо.В стране Восходящего солнца внедрили практику заполнения финансового журнала, где принято записывать цели планируемых доходов, расходов, а также суммы сбережений.Это – электронный журнал с соответствующими таблицами. Там уже запрограммированы мотивационные и вдохновляющие утверждения для экономии личных средств.По мнению специалистов, такой метод обращения с деньгами повышает чувство ответственности именно за расходы. В журнале предлагается конкретизировать расходы по четырем категориям: продукты питания, транспорт, медицинские услуги и культурные мероприятия. Распределение статьи расходов именно в таком виде даст возможность сэкономить до 35 процентов личного бюджета в месяц.