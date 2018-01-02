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Ученые узнали о пользе для организма от появления жировых отложений
Учеными целого ряда Национальных институтов здравоохранения США, решено не расстраивать тех, кто особо переживает за излишне набранные, в течение бурных новогодних праздников, килограммы лишнего веса. Специалисты определили, что жир сохраняет необходимое количество иммунных клеток, а так же повышает их качественную составляющую, при борьбе с инфекциями. Именно такие данные получены в результате исследований на животных.

Исследовательской группой, под руководством Ясмины Белькаид, обнаружен состава иммунных клеток (называемых Т-клетками памяти), именно данный тип сохраняется в области жировых отложений обезьян и мышей. Про это клетки известно, что они способны к «обучению» для борьбы с инфекциями. После начала действия на них вредного патогена, они совершают действия по готовности на усиление ответа в следующий раз.
Ученые узнали о пользе для организма от появления жировых отложений


Как предположили ученые, после обнаружения Т-клеток памяти, определены и их причины самостоятельного усиления. Способности приобретаются благодаря «питанию» за счет энергетически богатой жировой ткани, в которой они же и хранятся, сообщается в научном журнале Immunity.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
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