Ученые узнали о пользе для организма от появления жировых отложений

Исследовательской группой, под руководством Ясмины Белькаид, обнаружен состава иммунных клеток (называемых Т-клетками памяти), именно данный тип сохраняется в области жировых отложений обезьян и мышей. Про это клетки известно, что они способны к «обучению» для борьбы с инфекциями. После начала действия на них вредного патогена, они совершают действия по готовности на усиление ответа в следующий раз.Как предположили ученые, после обнаружения Т-клеток памяти, определены и их причины самостоятельного усиления. Способности приобретаются благодаря «питанию» за счет энергетически богатой жировой ткани, в которой они же и хранятся, сообщается в научном журнале Immunity.