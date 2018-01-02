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Ольга Бузова опозорилась, спев в караоке без фонограммы
Ольга Бузова, познавшая успех в музыкальной сфере, решила показать свои вокальные навыки в караоке, но опозорилась.

Начав карьеру певицы год назад, к этому моменту Ольга успела сделать многое: записала студийный альбом, куда вошли многие песни, которые стали настоящими хитами, создала несколько музыкальных клипов, начала гастрольный тур по городам с сольным концертом. Фанаты рукоплещут своей любимой артистке, а хейтеры считают, что Бузова способна выступать только под фонограмму.

Ольга Бузова опозорилась, спев в караоке без фонограммы

В сети появилось видео, записанное в увеселительном заведении, где побывала Бузова. На кадрах видно, что Ольга подпевает мужчине, добавляя собственные элементы для украшения. В комментариях интернет-пользователи высказали однозначное мнение: ведущей "Дома-2" лучше даже не пытаться петь без фонограммы, потому что её вокальные данные далеки даже от среднего уровня.

Естественно, что Бузова не послушается, продолжая и дальше раздражать ненавистников. Сама она не считает себя замечательной певицей, но чувствует, что в этом плане растёт, надеясь стать в конечном итоге всеми уважаемой мастерицей вокала.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:36
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