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Марина Африкантова считает себя счастливым человеком
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова, которая совсем недавно сильно поссорилась с Романом Капаклы, решила оставить все обиды позади и начать всё с чистого листа.

В блоге девушка призналась, что по-настоящему счастлива рядом со своим юным атлетом и никто ей больше не нужен, и всего того же жизнерадостная блондинка пожелала своим подписчкикам в 2018 году.

Марина Африкантова считает себя счастливым человеком

При этом дочка Татьяны Владимировны отметила, что в любой паре бывают какие-то проблемы, и они с Романом не являются исключением. Но красотка из периметра не сомневается, что им вполне под силу справиться с любыми невзгодами вместе.

"Отношения - это прежде всего большой труд, но труд приятный. В 2018 году желаю нам совместных путешествий, общих планов и открытия совместного бизнеса, который будет приносить доход, и это будет наша общая цель", - добавила Африкантова.

Ранее прямо на лобном месте Роман взбесился из-за ночной прогулки Марины. Возлюбленная всю ночь гуляла с подругами и не отвечала на его сообщения. При этом Капаклы до сих пор точно не знает, с кем именно проводила время Африкантова в стенах ночного заведения, и там ли на самом деле она была всё ночное время суток.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:23
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