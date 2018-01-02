АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Фанаты считают, что у Ксении Бородиной серьёзные финансовые трудности
Фанаты Ксении Бородиной считают, что звезда телешоу "Дом-2" испытывает серьёзные финансовые затруднения, поэтому старается заработать всевозможными путями.

У мужа Бородиной Курбана Омарова очень много хейтеров, которые обвиняют мужчину в финансовой несостоятельности, в том, что он живёт только за счёт своей более успешной и прославленной супруги, являясь альфонсом. Сама же Ксения настаивает, что Курбан нормально зарабатывает, но конкретный вид деятельности мужчины так и остаётся большой тайной.

Фанаты считают, что у Ксении Бородиной серьёзные финансовые трудности

Не так давно несравненная ведущая "Дома-2" открыла уже третий по счёту салон красоты и начала активно зазывать туда народ. После этого поклонники серьёзно обеспокоились, считая, что в семье Бородиной тяжело с деньгами.

Многие вспомнили слова счастливой Бородиной, которая говорила не так давно, что в её салоны просто "ломится" народ, а по записям уже расписано на недели вперёд. Позже выяснилось, что это совсем не так. Начали поговаривать, что дела Ксении в бьюти-бизнесе идут неважно, а муж, являющийся весьма состоятельным мужчиной, помочь никак не может.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:16
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова опозорилась, спев в караоке без
Опубликован топ самых важных причин быстрого
Марина Африкантова считает себя счастливым
Фанаты считают, что у Ксении Бородиной серьёзные
Младший сын Яны Рудковской Саша трогательно
Александра Артёмова получила от мужа в подарок
Просмотреть все новости