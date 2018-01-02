Фанаты считают, что у Ксении Бородиной серьёзные финансовые трудности

У мужа Бородиной Курбана Омарова очень много хейтеров, которые обвиняют мужчину в финансовой несостоятельности, в том, что он живёт только за счёт своей более успешной и прославленной супруги, являясь альфонсом. Сама же Ксения настаивает, что Курбан нормально зарабатывает, но конкретный вид деятельности мужчины так и остаётся большой тайной.Не так давно несравненная ведущая "Дома-2" открыла уже третий по счёту салон красоты и начала активно зазывать туда народ. После этого поклонники серьёзно обеспокоились, считая, что в семье Бородиной тяжело с деньгами.Многие вспомнили слова счастливой Бородиной, которая говорила не так давно, что в её салоны просто "ломится" народ, а по записям уже расписано на недели вперёд. Позже выяснилось, что это совсем не так. Начали поговаривать, что дела Ксении в бьюти-бизнесе идут неважно, а муж, являющийся весьма состоятельным мужчиной, помочь никак не может.