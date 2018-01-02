Александра Артёмова получила от мужа в подарок дорогую иномарку

Телезвезда разместила в Сети соответствующий снимок, чтобы доказать, что не обманывает. На нём девушка сидит в авто с роскошным букетом. Непросто понять, как выглядит машина снаружи, так как Артёмова показала только её салон, однако подписчики, которые разбираются в автомобилях, отметили, что этот подарок, скорее всего, обошёлся супругу Александре Евгению Кузину, в 50 тысяч долларов.Фолловерам понравился новый материал Артёмовой, скопивший больше 25 тысяч отметок "нравится". В комментариях поклонники девушки поздравили её с подарком и наступившим 2018 годом. Впрочем, и сама звезда "Дома-2" немного пообщалась со своими фанатами, и даже пошутила, что теперь им с Евгением придётся "сидеть на одной воде", намекнув на полное отсутствие денег после такой покупки.Свадьба Артёмовой и Кузина, которая постоянно откладывалась, состоялась в ноябре 2017 года. Сразу после бракосочетания многие начали подозревать, что Александра находится в положении. Кто-то даже связал поход к алтарю с беременностью.