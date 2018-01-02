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Младший сын Яны Рудковской Саша трогательно поздравил маму с днем рождения
Александр, пожалуй, самый знаменитый сын Яны Рудковской, опубликовал в своем Instagram-аккаунте искреннее поздравление с днем рождения своей маме, в котором мальчик трогательно пожелал ей много хорошего и опубликовал совместный с ней снимок, где он нежно целует свою маму.

Младший сын Яны Рудковской Саша трогательно поздравил маму с днем рождения


Продюсеру Яне Рудковской исполнилось 42 года, однако выглядит она просто шикарно и может дать фору многим 20-летним девушкам. Ее младший сын Александр, несмотря на столь юный возраст, уже знаменит даже за пределами РФ. Мальчик снимается в модных глянцах во многих странах мира и уже сам зарабатывает себе на «карманные расходы».

К трогательному детскому поздравлению маленького Саши уже присоединилось много подписчиков, также пожелавших Яне Рудковской много теплых пожеланий.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 11:16
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