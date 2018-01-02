Младший сын Яны Рудковской Саша трогательно поздравил маму с днем рождения

Продюсеру Яне Рудковской исполнилось 42 года, однако выглядит она просто шикарно и может дать фору многим 20-летним девушкам. Ее младший сын Александр, несмотря на столь юный возраст, уже знаменит даже за пределами РФ. Мальчик снимается в модных глянцах во многих странах мира и уже сам зарабатывает себе на «карманные расходы».К трогательному детскому поздравлению маленького Саши уже присоединилось много подписчиков, также пожелавших Яне Рудковской много теплых пожеланий.