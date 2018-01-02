Компания Volvo передала первые беспилотники семьям с детьми

В эксперименте в общей сложности примут участие сто автолюбителей, они будут делиться своими впечатлениями о беспилотных технологиях. Инженеры компании Volvo в свою очередь будут отслеживать ежедневные поездки на беспилотных авто.Кроссоверы Volvo XC90 оснащены датчиками и камерами, которые контролируют всё происходящее снаружи и в салоне машины. Изначально водители будут постоянно следить за дорогой, не отрывая при этом руки от руля. В дальнейшем разработчики намерены протестировать более продвинутый автопилот.При этом специалисты компании Volvo отмечают, что ни одна технология не выйдет за пределы испытательных полигонов, пока не докажут её безопасность. Эксперимент с беспилотниками будет проходить под контролем специалистов Volvo. Презентация первого беспилонтника от шведского бренда состоится в 2021 году.