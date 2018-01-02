Виктория Романец отметит Рождество вместе с матерью и сестрой

"5 января приезжает моя мама с сестрой. Будут делать утку в яблоках. А уже на Рождество мы готовы принимать наших любимых гостей, жарить гриль, поедать салаты и дарить друг другу подарочки", - рассказала Виктория о своих планах на предстоящее торжество.

В настоящее время Романец и её супруг Антон Гусев находятся в Праге, где встретили Новый год. Через два дня парочка отправится домой в Москву.После красочной, но всё же прохладной чешской столицы, Романец и Гусев планируют отправиться на Мальдивы и немного отогреться там, продолжив отмечать наступление 2018 года.