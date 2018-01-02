АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В Северной Корее призвали граждан страны не мешать пиво с водкой
В новогоднем поздравлении к согражданам по радио власти КНДР порекомендовали при отмечании прихода нового года не мешать водку с пивом.

В Северной Корее призвали граждан страны не мешать пиво с водкой


При этом была озвучена и причина такой рекомендации. Ведь в зимнюю пору, человеческий организм, регулируя температуру тела, потребляет достаточное количество тепловой энергии. В этом процессе участвуют более всего печень и сердце. Поэтому их нельзя сильно нагружать алкоголем.

Северокорейские власти попросили своих граждан обращать внимание на то, чтобы в течение праздничного застолья было употреблено одним взрослым человеком алкоголя в количестве, не превышающем в эквиваленте 80 грамм спирта.

Кстати, в своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын озвучил намерение спортивной сборной страны участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Власти Южной Кореи одобрительно отозвались о таких планах северного соседа.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди
Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
Российские компьютеры объединят на МКС в единую
Появились технические характеристики смартфона
Акунин выложил главу последнего романа о
Просмотреть все новости