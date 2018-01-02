В Северной Корее призвали граждан страны не мешать пиво с водкой

В новогоднем поздравлении к согражданам по радио власти КНДР порекомендовали при отмечании прихода нового года не мешать водку с пивом.При этом была озвучена и причина такой рекомендации. Ведь в зимнюю пору, человеческий организм, регулируя температуру тела, потребляет достаточное количество тепловой энергии. В этом процессе участвуют более всего печень и сердце. Поэтому их нельзя сильно нагружать алкоголем.Северокорейские власти попросили своих граждан обращать внимание на то, чтобы в течение праздничного застолья было употреблено одним взрослым человеком алкоголя в количестве, не превышающем в эквиваленте 80 грамм спирта.Кстати, в своем новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын озвучил намерение спортивной сборной страны участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Власти Южной Кореи одобрительно отозвались о таких планах северного соседа.