Ольга Бузова пытается примерить Романа Гриценко и Елену Хромину

Трёхмесячное ухаживание за популярной телеведущей для 22-летнего Гриценко закончилось неудачно. Бузова больше не хочет с ним строить что-то серьёзное, поскольку он начал ухаживать за другой девушкой, позабыв обо всех своих клятвах в любви, букетах с красивыми цветами, романтичных свиданиях.Позже Роман одумался и постарался объяснить свой поступок. Парень заявил, что совершил большую ошибку, но всё равно продолжит добиваться Ольгу, так как именно она является для него девушкой мечты. Он отказался от отношений с Хроминой, с которой успел уже создать практически пару.Бузова же, кажется, полностью смирилась с тем, что от неопытного в отношениях Гриценко ждать в дальнейшем ничего не приходится, поэтому решила помочь Роману и Елене помириться.Молодые люди явно не желали общаться друг с другом в позитивном тоне, поэтому никакого диалога не получилось, даже с участием Бузовой в качестве "рефери".