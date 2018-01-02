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Ольга Бузова пытается примерить Романа Гриценко и Елену Хромину
Ольга Бузова решила больше не держать запутавшегося в своих чувствах Романа Гриценко, попробовав примерить парня с новенькой участницей "Дома-2" Еленой Хроминой, с которой рассорился из-за неё.

Трёхмесячное ухаживание за популярной телеведущей для 22-летнего Гриценко закончилось неудачно. Бузова больше не хочет с ним строить что-то серьёзное, поскольку он начал ухаживать за другой девушкой, позабыв обо всех своих клятвах в любви, букетах с красивыми цветами, романтичных свиданиях.

Ольга Бузова пытается примерить Романа Гриценко и Елену Хромину

Позже Роман одумался и постарался объяснить свой поступок. Парень заявил, что совершил большую ошибку, но всё равно продолжит добиваться Ольгу, так как именно она является для него девушкой мечты. Он отказался от отношений с Хроминой, с которой успел уже создать практически пару.

Бузова же, кажется, полностью смирилась с тем, что от неопытного в отношениях Гриценко ждать в дальнейшем ничего не приходится, поэтому решила помочь Роману и Елене помириться.

Ольга Бузова пытается примерить Романа Гриценко и Елену Хромину

Молодые люди явно не желали общаться друг с другом в позитивном тоне, поэтому никакого диалога не получилось, даже с участием Бузовой в качестве "рефери".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:16
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