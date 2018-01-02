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Фанатов "Дома-2" ошеломили размеры квартиры, выигранной Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной
Зрители, наблюдающие как за активными участниками "Дома-2", так и за бывшими жителями телестройки ТНТ, были шокированы, когда узнали, каких размеров квартира, выигранная победителями прошлого конкурса "Любовь года" Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной.

Не секрет, что до этого молодые люди, похваставшиеся ключами от жилища, заговорили о свадьбе и детях. К слову, теперь зрители сомневаются, что в маленькой квартирке, которую уже сравнили с "конурой", возлюбленные смогут вместиться с отпрысками.

Фанатов "Дома-2" ошеломили размеры квартиры, выигранной Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной

Никита и Дарина разместили в Сети снимок, где можно видеть, что пара сидит на полу и романтично празднует Новый год. При этом лица телезвёзд на фотографии выглядят счастливыми, однако радоваться, отмечают фолловеры, особо нечему, так как квартира выглядит настолько крохотной, что многие поклонники в данный момент возмущены таким подарком организаторов проекта, считая его унизительным для своих кумиров.

Фанатов "Дома-2" ошеломили размеры квартиры, выигранной Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что доставшаяся бесплатно квартира может порадовать в любом случае. Кроме того, Дарина и Никита, кажется, по-настоящему счастливы, а это важнее всего.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:09
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