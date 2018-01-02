Фанатов "Дома-2" ошеломили размеры квартиры, выигранной Никитой Кузнецовым и Дариной Маркиной

Не секрет, что до этого молодые люди, похваставшиеся ключами от жилища, заговорили о свадьбе и детях. К слову, теперь зрители сомневаются, что в маленькой квартирке, которую уже сравнили с "конурой", возлюбленные смогут вместиться с отпрысками.Никита и Дарина разместили в Сети снимок, где можно видеть, что пара сидит на полу и романтично празднует Новый год. При этом лица телезвёзд на фотографии выглядят счастливыми, однако радоваться, отмечают фолловеры, особо нечему, так как квартира выглядит настолько крохотной, что многие поклонники в данный момент возмущены таким подарком организаторов проекта, считая его унизительным для своих кумиров.Впрочем, нашлись и те, кто считает, что доставшаяся бесплатно квартира может порадовать в любом случае. Кроме того, Дарина и Никита, кажется, по-настоящему счастливы, а это важнее всего.