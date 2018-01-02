В России с 1 января повысились акцизные сборы на новые автомобили

В частности, если автомобиль имеет производительность от 200 до 299 лошадиных сил, то акциза будет составлять 895 рублей за «лошадь». Если мощность агрегата варьируется от 300 до 399 лошадиных сил, то акциза за одну лошадиную силу составит 925 рублей.За автомобили мощностью от 400 до 499 лошадиных сил покупатели будут платить акцизу 965 рублей за «лошадь». Если же машина имеет мощность более 500 лошадиных сил, то размер акцизы составит 1 084 рубля.В свою очередь эксперты отмечают, что политика в подобном роде повлечёт за собой увеличение стоимости автомобилей на 10-17 процентов.